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Польша обратилась к Украине с просьбой из-за фур

Варшава попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

По информации, предоставленной министерством инфраструктуры Польши, Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза. Об этом пишет РИА Новости.

В письменном заявлении указывается, что министр Анджей Адамчик запросил правительство Киева исключить требование о регистрации транспортных средств в электронной очереди при пересечении границы между Украиной и ЕС на двух пограничных пунктах.

Польское министерство отметило, что одной из основных причин протестов польских перевозчиков является введение украинской системы электронной очереди, что привело к значительному увеличению времени ожидания для автомобилей из ЕС, возвращающихся без груза с Украины.

В свою очередь, это приводит к невозможности выполнения заказов и ухудшению конкурентоспособности компаний. Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, провести проверку лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и разделить очереди на пустые и загруженные машины.
Пока переговоры между Киевом и Варшавой не дали результатов.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Украина столкнулась с трудностями на западной границе из-за «политических шагов» со стороны соседей, но выразил надежду на разрешение ситуации.

До этого депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский заявил, что действующий премьер страны Матиуш Моравецкий является виновным в ситуации с блокадой польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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