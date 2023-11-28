Страны ЕС хотят сокращения миллиарды евро проекта увеличения бюджета блока

По информации издания Politico, два европейских дипломата сообщили о желании стран Европейского союза пересмотреть план увеличения бюджета на период 2024-2027 годов, и сократить его на 13 миллиардов евро. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть многолетний бюджет ЕС и увеличить его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, программы по миграции и беженцам, а также укрепление конкурентоспособности союза.

Было предложено выделить 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на финансовую поддержку Украины в ближайшие четыре года. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это предложение несерьезным, указывая на неясность в использовании ранее выделенных средств Киеву.

Издание Politico отмечает, что некоторые страны Восточной и Северной Европы, включая Германию, хотят, чтобы Еврокомиссия финансировала свои цели за счет перераспределения средств из текущего бюджета, принятого в 2021 году.

Один из источников издания сообщает, что большинство стран-членов ЕС согласны на необходимость исключения некоторых статей расходов из предлагаемого увеличения бюджета.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.