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Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Путин подписал закон о повышении военных пенсий в России с октября 2024 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий военнослужащим на 4,5% в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты увеличатся с 1 октября 2024 года. До этого закон предусматривал, что денежное довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%. Однако поправки отменяют эту норму. Согласно им, с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия, а с 1 октября 2024 года он вырастет 89,32%. В итоге это поможет увеличить средний размер военных пенсий на 4,5%, написано в документе.

Также Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. В 2023 году ежемесячный МРОТ составляет 16 242 рубля. В следующем году он вырастет на три тысячи рублей, то есть на 18,5%.

Ранее доцент Иванова-Швец рассказала о повышении пенсии тем, кто впервые ее оформляет.

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