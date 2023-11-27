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Депутаты не одобрили рост штрафа за умышленную неуплату налогов

Комитет ГД отклонил инициативу о повышении штрафов за неуплату налогов до 100%

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100%
Shutterstock

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект об увеличении в 2,5 раза штрафа за умышленную неуплату налогов и сборов – до 100% от неуплаченной суммы. Об этом сообщает «Прайм».

Сейчас за данное нарушение Налоговым кодексом РФ предусмотрен штраф в размере 40% от суммы задолженности. Инициативу об ужесточении ответственности внесла в Госдуму фракция «Справедливая Россия», мотивируя это необходимостью борьбы с «серой» занятостью.

Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ. В кабмине отметили, что в пояснительной записке не приводится обоснование для распространения нормы на все налоги и не указано, почему размер штрафа предлагается увеличить именно в 2,5 раза. Помимо этого в действующем законодательстве уже существует норма об увеличении штрафа до 100% за повторное правонарушение, уточнил кабмин.

До этого в Великобритании спрогнозировали «катастрофу уровня жизни», несмотря на меры властей.

Ранее эксперты объяснили резкий рост спроса работодателей на многозадачность.

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