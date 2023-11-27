Банки РФ в третьем квартале 2023 года отразили 10,8 млн атак на счета клиентов

В третьем квартале года российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов, говорится на сайте Банка России. Регулятор отмечает, что кварталом ранее предотвращенных операций было 6,6 млн.

Активность злоумышленников резко выросла в июле — сентябре этого года. Преступникам удалось 288,8 тыс. раз перевести деньги со счетов клиентов банков без их ведома. Это на 23% больше, чем среднее число переводов за предыдущие кварталы.

При этом ущерб для россиян от действий мошенников по сравнению с предыдущим периодом, наоборот, уменьшился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

По данным ЦБ РФ, объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте.

До этого сообщалось, что в столице мошенники ездили с пенсионеркой по банкам и заставляли ее снимать деньги со счета.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.