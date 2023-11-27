Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банки РФ в третьем квартале 2023 года отразили 10,8 млн атак на счета клиентов

ЦБ: Банки РФ в третьем квартале года отразили 10,8 млн атак на счета клиентов

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В третьем квартале года российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов, говорится на сайте Банка России. Регулятор отмечает, что кварталом ранее предотвращенных операций было 6,6 млн.

Активность злоумышленников резко выросла в июле — сентябре этого года. Преступникам удалось 288,8 тыс. раз перевести деньги со счетов клиентов банков без их ведома. Это на 23% больше, чем среднее число переводов за предыдущие кварталы.

При этом ущерб для россиян от действий мошенников по сравнению с предыдущим периодом, наоборот, уменьшился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

По данным ЦБ РФ, объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте.

До этого сообщалось, что в столице мошенники ездили с пенсионеркой по банкам и заставляли ее снимать деньги со счета.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий