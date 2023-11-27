Экономист призвал не торопиться с ипотекой в 2023 году

Если гражданин способен обслуживать ипотеку, ее можно оформить, однако если есть малейшие сомнения в возможности погашать задолженность без потерь, стоит подождать. Об этом в эфире «Радио 1» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил, что россияне из-за высокой ключевой ставки Центробанка начали массово брать ипотечные кредиты по государственным программам.

«Высокая ключевая ставка сдерживает развитие экономики, а значит, она сдерживает создание рабочих мест, увеличение зарплат, а значит, она сдерживает возможность людей обслуживать кредиты, даже по льготным ставкам», — сказал Беляев.

Он добавил, что многие экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки, что также может негативно сказаться на финансовых возможностях россиян.

Газета «Известия» сообщала, что российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки в стране.

В Минфине отметили, что дополнительное финансирование нужно в связи с повышением ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы.

До этого стало известно, что министерство строительства и ЖКХ планирует до конца 2023 года завершить подготовку основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России в октябре упала на четверть.