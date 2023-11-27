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ЦБ РФ возобновит валютные операции в январе

ЦБ РФ возобновит валютные операции со средствами ФНБ в январе 2024 года

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Мария Девахина/РИА Новости

Центральный Банк России намерен с января 2024 года возобновить валютные операции, которые относятся к пополнению и использованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода 28 ноября может оказать заметное давление на курс рубля. Тем не менее в целом ситуация для курса рубля остается неплохой, считает Бабин. Он уточнил, что этому способствуют относительно высокие цены на нефть, а также жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке, сокращающая спрос на импорт.

Также отмечалось, что физлица вывели за рубеж $4,8 млрд в третьем квартале 2023 года, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Объем трансграничных валютных нетто-переводов физлиц (разница между переводами за рубеж и переводами из-за рубежа) превышает докризисный уровень. В третьем квартале 2021 года этот показатель составил $3,8 млрд.

Ранее россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж.

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