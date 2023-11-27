Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС привело к отходу их стран-членов от долларовой зависимости. Заявление было сделано Лавровым в ходе «Примаковских чтений», его приводит ТАСС.

«Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость вепонизируется (от английского weapon — оружие) — это англицизм, который становится понятным», — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, очевидность возможности использования доллара США и ЕС для давления на другие государства заставляет их предпринимать контрмеры.

«Не только мы, но и многие другие государства последовательно снижают зависимость от западных валют, переходят на альтернативные механизмы при осуществлении внешнеэкономических расчетов, работают над формированием новых международных транспортных коридоров и производственно-сбытовых цепочек», — рассказал Лавров.

До этого сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от идеи «долларизации» страны.

Ранее на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир».