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Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС

Лавров: в ШОС и БРИКС наметился отход от долларовой зависимости

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС привело к отходу их стран-членов от долларовой зависимости. Заявление было сделано Лавровым в ходе «Примаковских чтений», его приводит ТАСС.

«Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость вепонизируется (от английского weapon — оружие) — это англицизм, который становится понятным», — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, очевидность возможности использования доллара США и ЕС для давления на другие государства заставляет их предпринимать контрмеры.

«Не только мы, но и многие другие государства последовательно снижают зависимость от западных валют, переходят на альтернативные механизмы при осуществлении внешнеэкономических расчетов, работают над формированием новых международных транспортных коридоров и производственно-сбытовых цепочек», — рассказал Лавров.

До этого сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от идеи «долларизации» страны.

Ранее на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир».

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