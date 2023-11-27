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Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка

Путин на встрече с главой ВТБ: ЦБ следует быть аккуратным с мягкостью

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что Банку России следует быть аккуратным в вопросе смягчения монетарной политики. Об этом он сказал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Костин рассказал президенту, что в 2024 году банки ожидают сокращения банковского сектора и, как следствие, снижения доходов из-за мер Центробанка против инфляции, включающих повышение ключевой ставки и ограничение кредитования. Глава ВТБ выразил надежду, что при замедлении роста цен ЦБ скорректирует и сделает более мягкой денежно-кредитную политику.

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», — ответил ему Владимир Путин.

Костин заверил президента, что банки это понимают.

Встречу с главой ВТБ российский лидер провел 27 ноября. Разговор был посвящен обсуждению развития судостроительной отрасли в России, а также ситуации в банковском секторе.

Ранее Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта для страны.

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