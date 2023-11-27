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Цены на российскую пшеницу выросли на фоне ажиотажного спроса

«Русагротранс»: за неделю пшеница из РФ подорожала до $235-$241 за тонну

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pexels.com

Экспортные цены на российскую пшеницу за неделю выросли на $5 за тонну, до $235 за тонну с поставкой в декабре и $241 за тонну на январь. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранс».

По данным центра, подорожание происходит на фоне растущего спроса со стороны импортеров и сокращения объемов поставок из-за непогоды в портах. При этом российская пшеница остается одной из самых дешевых на мировом рынке.

Из-за непогоды эксперты снизили прогноз экспорта пшеницы в ноябре с 4,3-4,4 млн тонн до 3,35 млн тонн. Это на 1,4 млн тонн меньше, чем годом ранее.

В начале ноября президент России Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой, что за последние годы страна превратилась из импортера сельхозпродукции в крупнейшего ее экспортера.

Глава государства отметил, что РФ гордится работой, проделанной в сельском хозяйстве. Сейчас она занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. В текущем году российские компании, по прогнозам Путина, направят на внешние рынки не менее 60 млн тонн зерновых. Президент не исключил, что фактический показатель может оказаться больше запланированного.

Ранее в России запретили вывозить за рубеж твердую пшеницу.

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