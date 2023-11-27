Выдача ипотеки в России в октябре упала на четверть

Количество выданных в октябре ипотечных кредитов сократилось на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 181,9 тысячи. Об этом сообщает href=«https://ria.ru/» target=«_blank»>РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг-бюро».

По данным компании, это минимальный показатель за последние три месяца. При этом выдача ипотек в октябре все равно превышает допандемийный уровень на треть.

Снижение выдачи эксперты связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. С 27 октября ключевая ставка была повышена до 15% годовых.

Кроме того, в октябре на четверть упал и объем выданных ипотечных кредитов — до 750 млрд рублей. Это произошло в том числе из-за сокращения среднего размера новой ипотеки до 4,1 млн рублей.

В то же время общее количество действующих ипотечных кредитов в России в октябре выросло почти на 3%, до 4,8 млн, приближаясь к отметке в 5 млн.

До этого стало известно, что Минфин РФ планирует выдавать больше льготных ипотек в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести психологические тесты перед взятием кредита.