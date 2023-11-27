Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выдача ипотеки в России в октябре упала на четверть

«Скоринг-бюро»: выдача ипотечных кредитов в РФ снизилась до минимума за 3 месяца

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Количество выданных в октябре ипотечных кредитов сократилось на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 181,9 тысячи. Об этом сообщает href=«https://ria.ru/» target=«_blank»>РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг-бюро».

По данным компании, это минимальный показатель за последние три месяца. При этом выдача ипотек в октябре все равно превышает допандемийный уровень на треть.

Снижение выдачи эксперты связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. С 27 октября ключевая ставка была повышена до 15% годовых.

Кроме того, в октябре на четверть упал и объем выданных ипотечных кредитов — до 750 млрд рублей. Это произошло в том числе из-за сокращения среднего размера новой ипотеки до 4,1 млн рублей.

В то же время общее количество действующих ипотечных кредитов в России в октябре выросло почти на 3%, до 4,8 млн, приближаясь к отметке в 5 млн.

До этого стало известно, что Минфин РФ планирует выдавать больше льготных ипотек в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести психологические тесты перед взятием кредита.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий