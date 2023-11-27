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Погрузку нефти Казахстана приостановили из-за шторма в Черном море

Sputnik: погрузку казахстанской нефти приостановили из-за шторма в Черном море

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Vadim Ghirda/AP

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) остановил погрузку казахстанской нефти из-за шторма в Черном море. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Отмечается, что с помощью КТК прокачивается до 80% экспортной казахстанской нефти.

В июле гендиректор КТК Николай Горбань заявлял, что КТК готов увеличить перекачку нефти с 58,7 млн тонн в год до 82 млн тонн в год. Помочь этому должна была программа по устранению узких мест (ПУУМ).

Программа предусматривала строительство объектов на морском терминале в Новороссийске и обновление инфраструктуры в других регионах России.

Стоимость реализации проекта в России и Казахстане оценивалась почти в $600 млн. Из них АО «КТК-К» выделил $156,4 млн, а АО «КТК-Р» — $443,5 млн.

В конце прошлой недели на Черном море начался сильный шторм. В Крыму, как отметили эксперты, высота волн может достигать восьми метров. До 27 ноября на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром и сильными дождями. МЧС призвало жителей не находиться в прибрежной зоне и на пирсах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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