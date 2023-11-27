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Россиянам назвали сферы с самым активным ростом зарплат

SuperJob: зарплаты в IT-отрасли за год выросли на 8,5%

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Depositphotos

В IT-сфере в России наблюдается наиболее высокий прирост зарплат, которые предлагают работодатели. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно оценке по состоянию на октябрь, за год зарплаты в данной сфере увеличились на 8,5% (в октябре по сравнению с январем — на 6,4%). В 2022 году годовой прирост составил 19,1%. В 2021 году он достигал 26,3%.

Зарплаты также выросли в сфере строительства (+7,1% за год и +5,4% при сравнении октября с январем текущего года). В отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR зарплата, которую предлагают работодатели, выросла за год на 7,1%, в управлении персоналом — на 6,7%, в банковской сфере — на 6,5%.

Годовой прирост зарплат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил свыше 15%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%.

Ранее Центробанк назвал причину роста зарплат в России.

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