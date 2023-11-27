Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти хотят обязать глав восьми регионов лично отвечать за дефицит бюджета

«Ъ»: Минфин может обязать глав восьми регионов отвечать за бюджетный дефицит

close
100%
Depositphotos

Российские власти планируют обязать руководителей восьми регионов нести прямую ответственность за бюджетный дефицит. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что Минфин опубликовал проект постановления правительства об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Как поясняет издание, при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.

Речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане и Туве, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как подчеркивает «Ъ», главы этих регионов должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств их регионы могут оставить без дотаций. Минфин хочет добиться от них целевых трат федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции. Кроме того, они должны согласовать с Минфином проекты бюджета на 2025 год.

В министерстве сообщили изданию, что подобная мера вызвана высокой долей федеральных дотаций в бюджетах этих регионов.

До этого сообщалось, что Минфин не поддержал проект закона о запрете продажи алкоголя в домах.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий