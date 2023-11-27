Власти хотят обязать глав восьми регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Российские власти планируют обязать руководителей восьми регионов нести прямую ответственность за бюджетный дефицит. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что Минфин опубликовал проект постановления правительства об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Как поясняет издание, при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.

Речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане и Туве, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как подчеркивает «Ъ», главы этих регионов должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств их регионы могут оставить без дотаций. Минфин хочет добиться от них целевых трат федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции. Кроме того, они должны согласовать с Минфином проекты бюджета на 2025 год.

В министерстве сообщили изданию, что подобная мера вызвана высокой долей федеральных дотаций в бюджетах этих регионов.

До этого сообщалось, что Минфин не поддержал проект закона о запрете продажи алкоголя в домах.

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