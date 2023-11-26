Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты к Новому году

В Минсельхозе России не прогнозируют резкого повышения розничных цен на продукты к новогоднему столу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве обратили внимание, что к зимним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен. Это связано с ростом спроса на продукты.

»<…> Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний», — уточнили в сообщении.

В качестве примера в ведомстве привели данные Росстата, согласно которым за январь-октябрь в сельхозорганизациях производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7,6%. В министерстве сочли, что прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке.

24 ноября россиян предупредили о подорожании красной икры на 10% ближе к Новому году. По данным руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, цены уже начали постепенно подниматься.

Ранее стало известно, что индекс завтрака «Бутербродекс» в ноябре вырос на 3,9 пункта.