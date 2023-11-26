Глава крупнейшего сталепроизводителя ФРГ предупредил о риске деиндустриализации

Высокие цены на энергию могут стоить Германии статуса индустриальной державы. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших в Европе компаний-производителей стали Salzgitter AG Гуннар Грёблер, передает Financial Times.

По словам Грёблера, если перспективы высоких тарифов на электроэнергию и газ сохранятся, многие предприятия, производящие ключевые для промышленности материалы, такие как сталь или химикаты, могут покинуть Германию. «Это нанесет серьезный удар по всем производственным цепочкам и поставит под угрозу промышленное лидерство страны», — подчеркнул он.

Опасения главы Salzgitter AG подтверждают данные исследований. Так, согласно опросу ТПП ФРГ, каждая вторая компания оценивает влияние энергоперехода как негативное. При этом доля предприятий, намеревающихся инвестировать за границей вместо Германии, удвоилась — до 32%.

Кроме того, как показал анализ Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ останутся высокими, пока не восстановятся поставки российского газа. Председатель DGB Ясмин Фахими также считает, что без дешевой энергии Германии не справиться со стагнацией.

Многие эксперты разделяют мнение руководства Salzgitter AG о реальной угрозе деиндустриализации, вызванной энергетическим кризисом. Отсутствие решительных шагов может стоить Германии статуса одной из ведущих индустриальных держав.

До этого стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

Ранее в Германии сочли чрезвычайным положение правительства.