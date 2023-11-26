Названо условие получения трех зарплат в декабре

Юрист Оксана Красовская рассказала, что некоторым россиянам могут выплачивать 14-ю зарплату в декабре. Об этом сообщает РИА Новости.

Выплата 13-й зарплаты в декабре была закреплена в Трудовом кодексе СССР, однако в настоящее время в России некоторые работодатели выплачивают ее по своей инициативе всем сотрудникам. При этом выплата дополнительного оклада может производиться, даже если претендующий на него сотрудник покинул компанию раньше декабря. Условием для этого будет закрепление положения об обязательной выплате 13-й зарплаты в трудовом договоре компании.

Сообщается, что 14-ю зарплату в декабре в качестве дополнительного способа поощрения особенно продуктивных сотрудников по собственной инициативе выплачивают некоторые компании. Отмечается, что такие методы поощрения применяются в компаниях с большой прибылью.

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