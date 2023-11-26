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Названо условие получения трех зарплат в декабре

Юрист Красовская: некоторым россиянам могут выплачивать 14-ю зарплату в декабре

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Depositphotos

Юрист Оксана Красовская рассказала, что некоторым россиянам могут выплачивать 14-ю зарплату в декабре. Об этом сообщает РИА Новости.

Выплата 13-й зарплаты в декабре была закреплена в Трудовом кодексе СССР, однако в настоящее время в России некоторые работодатели выплачивают ее по своей инициативе всем сотрудникам. При этом выплата дополнительного оклада может производиться, даже если претендующий на него сотрудник покинул компанию раньше декабря. Условием для этого будет закрепление положения об обязательной выплате 13-й зарплаты в трудовом договоре компании.

Сообщается, что 14-ю зарплату в декабре в качестве дополнительного способа поощрения особенно продуктивных сотрудников по собственной инициативе выплачивают некоторые компании. Отмечается, что такие методы поощрения применяются в компаниях с большой прибылью.

До этого стало известно, что более половины студентов не готовы работать после вуза по ненормированному графику.

Ранее стартовая зарплата специалиста по ИИ составила 140 тысяч рублей.

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