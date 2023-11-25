Литва пообещала дополнительно профинансировать Украине вывоз зерна

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции в Киеве заявила, что балтийская республика намерена выделить Украине дополнительно €2 млн для обеспечения поставок зерна, передает ТАСС.

«Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 млн евро, которые поступят Украине до конца этого года», — сказала она.

Премьер добавила, что ведется поиск альтернативных путей и новых коридоров экспорта. Также, по ее словам, Литва готова повысить транзитные возможности портов для украинского экспорта, чтобы создать еще один коридор через Балтийское море для экспорта украинских продуктов.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в транзитных путях для экспорта агропродукции, поэтому Киеву нужно «строить мосты, а не возводить стены» на западной границе.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября, потребовав от Киева ввести контроль за вывозом агропродукции. С решением Еврокомиссии не согласились Польша, Венгрия и ряд других государств, которые в одностороннем порядке продлили эмбарго на поставки зерна из Украины.

Ранее Польша и Украина договорились перенести контроль за украинским зерном в Литву.