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Стало известно о крупных инвестициях «экологических» фондов в ВПК

Bloomberg: экологические фонды инвестировали около $5 трлн в оборонные компании

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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Экологические фонды инвестировали около $5 трлн в оборонные компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о так называемых ESG-фондах, или фондах, которые инвестируют в предприятия, которые, как декларируются, проводят ответственную социальную и экологическую политику.

Восприятие проблемы этичности финансирования оборонной отрасли значительно изменилось на фоне украинского кризиса. Отмечается, что после начала операции России на Украине доля ESG-фондов в общем объеме инвестиций в секторе под названием «воздушно-космическая и оборонная промышленность» выросла на 25%. При этом в октябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал инвесторов наращивать вложения в производство вооружений, подчеркивая, что «нет ничего неэтичного в защите нашей свободы».

При этом остается неразрешенным вопрос о том, насколько ответственными и соответствующими требованию о способствовании достижению целей устойчивого развития ООН являются такие инвестиции, если 16 из целей устойчивого развития — мир и сильные институты, а гарантировать применение производимого оружия исключительно в оборонительных целях невозможно.

До этого Украина попросила у НАТО дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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