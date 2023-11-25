В России установили рекорд по суточным поставкам газа в Китай

Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд по объему запрошенных Китаем поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в своем Telegram-канале.

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в пресс-релизе.

Конкретные объемы поставок не разглашаются.

1 ноября стало известно, что китайская CNPC и «Газпром» договариваются о скорейшем старте поставок по «Силе Сибири-2».

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что поставки начнутся не позднее 2027 года. Однако в сентябре президент России Владимир Путин отмечал возможность ускорения реализации проекта. «Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — сказал тогда президент.

До этого глава «Газпрома» Миллер допустил увеличение поставок газа по «Силе Сибири».