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Россияне стали вдвое чаще покупать предметы для активного зимнего отдыха

Россияне начали в два раза активнее скупать клюшки и снежколепы в 2023 году

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Shutterstock

За июль — ноябрь этого года число покупок россиянами хоккейных клюшек выросло в 2,2 раза или на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а снежколепов — в 1,8 раза (+82%). О росте продаж товаров для активного зимнего отдыха пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Маркет».

Они уточнили, что резкое увеличение продаж клюшек и снежколепов связано с отложенным спросом населения. В прошлом году на рынке была неопределенность, ажиотажа не наблюдалось, пояснили эксперты.

По данным аналитиков, россияне также стали в 1,5 раза чаще, чем годом ранее, покупать сноуборды. Продажи тюбингов повысились в 1,7 раза, а лыжных комплектов — в 1,3 раза. Но за год упал спрос на ледовые коньки, ледянки и снегокаты.

«Продажи будут активно расти до Нового года, а пик придется на январские праздники — потребители поедут отдыхать на российские и заграничные горнолыжные курорты», — предположила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.

По данным сервиса, за год заметнее всего подорожали ледовые коньки — средняя стоимость в 2023 году составила 9 408 рублей, на 40% превысив прошлогодние значения. Остальные товары для зимнего отдыха поднялись в цене на 4-12% за год. А средняя стоимость тюбингов уменьшилась на 15%.

Минеральные воды стали самым популярным курортом среди россиян для зимнего отдыха в этом сезоне, сообщал национальный туроператор «Алеан».

Ранее «Газета.Ru» назвала девять городов, куда можно дешевле всего улететь на новогодние праздники.

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