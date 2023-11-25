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В ЕС выступили за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ

Bloomberg: страны ЕС выступили за смягчение предложений по санкциям против РФ

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Global Look Press

Ряд стран-членов Евросоюза (ЕС) выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», — сказано в сообщении агентства.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд российских или предназначенных для использования в РФ товаров. Кроме того, Брюссель предлагает требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, по меньше мере половина которой будет переведена в целевой фонд для Украины в случае нарушения фирмой санкций. При этом контракты с такой компанией будут расторгнуты.

Отмечается, что при этом дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили опасения в связи с данными предложениями. Страны ЕС также хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые мера будет распространяться.

24 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на совместное заявление, опубликованное по итогам саммита ЕС и Канады, сообщало, что страна и объединение продолжат вводить обширные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России нарушение норм международного права, и заявила, что он не останется без ответа.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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