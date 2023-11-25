В России увидели балансирующего поставщика газа в Европу

Россия после окончания текущей геополитической напряженности и улучшения коммерческих отношений потенциально могла бы играть роль балансирующего поставщика газа в Европе. Такое мнение высказали эксперты «Сколтеха», передает РИА Новости.

Эксперты сослались на оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на газ в странах Европейского союза в прошло году снизился на 55 миллиардов кубометров (13%), до 350 миллиардов кубометров. Это рекордный показатель.

При этом спрос на газ в Евросоюзе в 2030 году в случае ускоренного энергоперехода может оказаться на уровне около 315 миллиардов кубометров и чуть менее 400 миллиардов кубометров при сохранении статуса-кво, указано в документе.

В таком случае импортная ниша для Европы составит 150-230 миллиардов кубометров. Европейский рынок для России являлся «исторически главным», страна поставляла туда до 150 миллиардов кубометров газа.

Однако в 2022 году на фоне терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также западных санкций против альтернативных маршрутов поставок плодотворное сотрудничество России и Европы приостановилось.

Поставки газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам прошло года сократились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз, добавляется в исследовании.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.