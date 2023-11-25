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Финансист спрогнозировал дальнейшее сокращение Россией экспорта нефти в 2024 году

Финансист Галактионов: Россия продолжит сокращать экспорт нефти в 2024 году

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Shutterstock

Саудовская Аравия с большой долей вероятности продлит добровольное сокращение добычи нефти, а Россия — ее экспорта на январь и февраль 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в преддверии заседаний ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября.

«ОПЕК и ОПЕК+ находятся в процессе обсуждения, сколько еще баррелей нефти можно и нужно будет убрать с мирового рынка. Цель альянсов — поддержать цены на нефть эталонной североморской марки Brent выше $80 за баррель в 2024 году. Базовая опция ОПЕК и ОПЕК + – продление добровольных сокращений Саудовской Аравии (добыча) и России (экспорт) в совокупном объеме 1,3 млн баррелей в сутки», — прокомментировал эксперт.

Он предположил, что также могут быть пересмотрены квоты других государств.

«ОАЭ и Ирак сейчас добывают нефть выше установленных квот. Нигерия и Ангола существенно не дотягивают до квоты. Судя по переносу встречи ОПЕК и ОПЕК+, переговоры идут не вполне гладко, но достижение договоренностей — в интересах всех участников альянсов», — сказал Галактионов.

Шанс того, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, считают аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ должны были провести переговоры 25 и 26 ноября, но встреча была перенесена на 30 ноября. Цена барреля Brent опускалась на 4% до $79 в ходе торгов на лондонской бирже ICE после новостей о переносе встречи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, выгоден ли России дефицит нефти в мире.

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