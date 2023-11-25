Стало известно, сколько россиян будут занимать для покупок в «черную пятницу»

Лишь 8% опрошенных россиян собрались взять кредит в банке, займ в микрофинансовой организации или в долг у знакомых и родственников для покупок в распродажу «черная пятница», которая стартовала 23 ноября и продлится до 23:59 26 ноября. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

На вопрос «Будете ли вы использовать заемные средства для покупок на «черную пятницу?» 82% респондентов ответили «нет, обойдусь своими деньгами». 10% затруднились дать ответ.

Участникам опроса также было предложено указать, в какую сумму трат они планируют уложиться. Большинство — 65% — запланировали израсходовать до 20 тыс. рублей. Еще 22% респондентов ориентируются на траты в пределах 20-40 тыс. рублей. Свыше 40 тыс. рублей заложили в бюджет на распродажу 8% опрошенных. Остальные 5% затруднились ответить.

«Черная пятница» — значимое событие для потребителей. Многие готовятся к нему заранее и целенаправленно откладывают деньги, поэтому у них нет потребности занимать. При этом в целом население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения. Люди руководствуются логикой «лучше позволить себе меньше, но на свои деньги, чем прибегать к заемным средствам», — отметили в пресс-службе Moneyman.

Сервис провел опрос в период с 13 по 19 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет по всей России из числа тех, кто будет участвовать в предстоящей распродаже.

Ранее в ЦБ объяснили, как узнать мошеннический сайт в «черную пятницу».