Чехия может продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива

Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение ЕС на импорт нефтепродуктов из России, в противном случае в стране резко подорожает топливо. Об этом пишет чешская газета Lidové noviny.

Как заявил изданию заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела, если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из нефтяного эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит

Журналисты отметили, что в случае ввода ограничений цены на топливо сильно вырастут. По их оценке, заправки Чехии столкнутся с трудностями в снабжении, а поставщикам придется искать другие источники импорта.

Авторы издания указали, что сейчас на Россию приходятся 60% всех нефтяных поставок в Чехию. Отмечается, что чехи также лишатся крупных поставок топлива от словацкой компании Slovnaft, поскольку действующие санкции ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья.

В конце августа министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на встрече с чешскими дипломатами заявил, что страна не может отказаться от поставок российской нефти.

До этого сообщалось, что Чехия планирует закупать российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. По словам Дундры, исключение для Чехии из санкций ЕС на импорт нефти из РФ действительно до увеличения мощности нефтепровода TAL. Завершить процесс реконструкции объекта намечено в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти вся российская нефть в октябре продавалась по стоимости выше потолка цен.