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Украинским заводам грозит остановка из-за польской блокады

«Укртрубопром»: трубным заводам Украины грозит остановка из-за польской блокады

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Global Look Press

Трубные заводы Украины, находящиеся в прифронтовых регионах, могут остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на границе страны с Польшей. Об этом сообщается на сайте отраслевого объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром».

Как заявили в «Укртрубопроме», на украинско-польской границе стоит много фур с трубами, в результате чего были сорваны сроки доставки. Есть угроза расширения забастовки и на другие восточно-европейские государства, предупредили в объединении.

«Если это произойдет, почти всем трубных заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности», — указали в «Укртрубопроме».

23 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе. На этот раз заблокированным оказался пункт «Медика».

20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщал, что польские перевозчики начали препятствовать прохождению гуманитарных грузов и цистерн с горючим.

До этого польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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