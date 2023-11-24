На Украине рассказали об убытках из-за затяжных воздушных тревог

Экономика Украины ежедневно несет убытки в размере до девяти млрд гривен (порядка $250 млн) из-за объявления в регионах страны воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам законодателя, в привязке к Валовому внутреннему продукту (ВВП) денежные потери постоянно увеличиваются. Это происходит, несмотря на номинальный рост уровня государственной экономики.

«Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, ущерб за чистые сутки тревоги условно составит девять млрд гривен», — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что украинский президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам и силовым ведомствам разработать план для предотвращения затяжных воздушных тревог. Однако, как отметил Гетманцев, для реализации соответствующих инициатив власти сначала должны существенно усилить систему противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 24 ноября сразу в пяти регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Хмельницкой, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей.

Ранее на Украине анонсировали создание коалиции по противовоздушной обороне.