ЦБ ужесточил требования к кредитам банков и займам микрофинансовых организаций

Центробанк РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой для банков и микрофинансовых организаций на январь – март 2024 года. Об этом ЦБ сообщил на своем сайте.
«Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан. Прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — объяснил регулятор.
Речь идет об ужесточении так называемых макропруденциальных лимитов для банков и МФО.
Согласно новым требованиям регулятора, доля кредитов заемщикам банков и МФО с долговой нагрузкой от 50 до 80% в январе – марте следующего года не должна превышать 25% против 30% в октябре – декабре этого года. Речь идет о заемщиках, которые отдают на погашение кредита от 50 до 80% своего ежемесячного дохода.
Долю банковских кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки от 80% ЦБ сохранил на уровне 5%. Доля займов МФО такой категории заемщиков осталась на уровне 15%.
Доля банковских кредитов сроком более пяти лет ограничена лимитом в 5%, как и ранее. По займам МФО на такой срок лимита нет.
С момента введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по банковским кредитам заемщикам с долговой нагрузки более 80% упала с 34 до 31%, но пока остается высокой, уточнил ЦБ. С учетом новых ужесточений регулятор ждет, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%.
Ранее в ЦБ рассказали «Газете.Ru», что качество новых банковских кредитов вызывает беспокойство регулятора.