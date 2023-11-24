ЦБ ужесточил требования к кредитам банков и займам микрофинансовых организаций

Центробанк РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой для банков и микрофинансовых организаций на январь – март 2024 года. Об этом ЦБ сообщил на своем сайте.

«Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан. Прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — объяснил регулятор.

Речь идет об ужесточении так называемых макропруденциальных лимитов для банков и МФО.

Что такое макропруденциальные лимиты Макропруденциальные лимиты — это максимально допустимая доля необеспеченных потребительских кредитов россиян в общем объеме потребительских кредитов, которые выданы банком или микрофинансовой организацией в отчетном квартале. В данном случае — январе-марте 2024 года. Устанавливает этот предел Банк России.



Такая мера ЦБ направлена на сдерживание уровня высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов (включая кредитные карты) в кредитных портфелях банков и займов микрофинансовых организаций.



С помощью лимитов регулятор стремится снизить долю приобретаемых и предоставляемых кредитов в портфелях банков и МФО в каждом отчетном периоде.



Превышение макропруденциального лимита отрицательно влияет на показатели доходности банка или МФО.

Согласно новым требованиям регулятора, доля кредитов заемщикам банков и МФО с долговой нагрузкой от 50 до 80% в январе – марте следующего года не должна превышать 25% против 30% в октябре – декабре этого года. Речь идет о заемщиках, которые отдают на погашение кредита от 50 до 80% своего ежемесячного дохода.

Долю банковских кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки от 80% ЦБ сохранил на уровне 5%. Доля займов МФО такой категории заемщиков осталась на уровне 15%.

Доля банковских кредитов сроком более пяти лет ограничена лимитом в 5%, как и ранее. По займам МФО на такой срок лимита нет.

С момента введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по банковским кредитам заемщикам с долговой нагрузки более 80% упала с 34 до 31%, но пока остается высокой, уточнил ЦБ. С учетом новых ужесточений регулятор ждет, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%.

Ранее в ЦБ рассказали «Газете.Ru», что качество новых банковских кредитов вызывает беспокойство регулятора.