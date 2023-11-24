В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» прошла лекция по изучению моржей

Гостям павильона «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» в День моржа рассказали о видовом разнообразии этих ластоногих, их распространении, особенностях поведения и размножения. Лекцию провела научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Светлана Артемьева.

Она также поделилась опытом участия в научных экспедициях и поведала интересные факты о моржах. По окончании мероприятия прошел тематический квиз, посвященный морским млекопитающим. Победитель квиза которого получил в подарок книгу «Открывая Арктику заново», посвященную 10-летию исследований «Роснефти» в Арктике.

Кроме того, посетителям представили документальный фильм «Хранители Севера», который был снят телеведущим и кандидатом биологических наук Иваном Затевахиным. Кино посвящено второй комплексной экспедиции «Роснефти» по изучению и мониторингу моржей и белых медведей у архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Экспедиция состоялась в 2021 году и рассказывает о поведении и образе жизни животных, а также работе ученых.

Как уточнили в «Роснефти», компания с 2015 года ведет исследования численности и особенностей популяции атлантического подвида моржа. За это время работы проводились на территории государственного природного заповедника Ненецкий, в акватории морей Карского и Лаптевых. В рамках национального проекта «Экология» выполнены масштабные исследования моржей в Баренцевом море.

Всего за время экспедиций отобрано и проанализировано более 200 биологических образцов, 26 животных помечено спутниковыми передатчиками. Проведено подробное картирование известных лежбищ моржа, изучена его кормовая база, описаны новые места залежек животных. Во время проведения единовременного полномасштабного учета моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов впервые удалось зафиксировать более 7000 особей. Кроме того, на острове Ева-Лив (арх. Земля Франца-Иосифа) обнаружено крупнейшее скопление моржей – более 2000 животных.