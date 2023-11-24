В Минфине Кипра отреагировали на блокировку карт Газпромбанка

Правительство Кипра не давало финансовым институтам страны никаких указаний, касающихся блокировки кредитных и дебетовых карт Газпромбанка. Ограничения могли быть введены в рамках односторонних решений поставщиков платежных услуг, передает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Кипра.

В материале указано, что 17 ноября на острове начали блокировать некоторые российские банковские карты. В первую очередь речь идет о картах, которые работают с китайской платежной системой UnionPay.

По данным агентства, к этой категории также относятся карты Газпромбанка. До недавнего времени владельцы таких платежных инструментов могли без препятствий оплачивать на территории Кипра любые товары и услуги, однако сейчас они лишены соответствующей возможности.

«Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве не исключили, что блокировки могли произойти из-за односторонних решений поставщиков финансовых услуг. При этом Газпромбанк является одним из немногих российских банков, на которые не распространяются санкции Европейского союза (ЕС).

Ранее в Министерстве иностранных дел Венесуэлы сообщили о начале работы российской платежной системы «Мир» на всей территории страны.