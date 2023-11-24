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В Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК

Мезенцев: санкции не изменили укрепление АПК России и Белоруссии

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РИА Новости

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что санкционное давление Запада не изменило тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса Белоруссии и России. Об этом сообщает ТАСС.

«Аграрно-промышленный комплекс для Беларуси и России — это сегодня предмет гордости и безусловный фактор обеспечения национальной продовольственной безопасности двух государств, объединенных союзным договором», — сказал он.

По его словам, фаза санкционного давления на Россию и Белоруссию не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетов.

23 ноября президент РФ также принимал участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в столице Белоруссии Минске. После саммита президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил Путина в аэропорт. Главы государства вместе вышли из президентского лимузина Aurus. Затем они обнялись. 24 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели полноценные переговоры на пути в аэропорт Минска.

Ранее Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ в Минске.

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