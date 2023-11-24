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Экономисты спрогнозировали ослабление доллара к концу года

Экономисты прогнозируют ослабление доллара до 80 рублей к концу года

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Shutterstock

К концу 2023 года доллар может подешеветь до 80 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободу.

По его словам, обязательная продажа валютной выручки и повышение ключевой ставки до 15% помогли снизить курс доллара США с 100 до 88 рублей.

«Подобные меры не раз демонстрировали эффективность. В первом полугодии 2022-го удалось укрепить рубль до 55 за доллар», — отметил Лобода.

Он также указал на рост ВВП. За третий квартал показатель вырос на 5,5% в годовом выражении. Кроме того, промышленное производство за девять месяцев прибавило 3,3%, реальные доходы населения увеличились на 5,3%, а безработица составляет всего 3% от трудоспособного населения.

По данным Bloomberg. западные эксперты ожидают курс в 80 рублей за доллар к весне. Лобода считает, что коридор в 85-95 рублей за доллар сохранится по крайней мере до отмены обязательной продажи выручки в марте 2024 года.

До этого газета Financial Times писала, что инвесторы в мире продают доллары самыми быстрыми темпами за год, ожидая снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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