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Экономист Фуэст оценил перспективы дефицита немецкого бюджета

Экономист Фуэст заявил, что Германия не сможет обойтись без дефицита бюджета

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Shutterstock

Правительство Германии не сможет обойтись без дефицита бюджета. Такое мнение в беседе с Bloomberg TV высказал немецкий экономист Клеменс Фуэст, который с 2016 года является президентом Института экономических исследований Ifo и директором Центра экономических исследований Мюнхенского университета.

«Правящая коалиция могла бы пересмотреть планы по субсидированию и увеличить налоги на выбросы углекислого газа, чтобы смягчить последствия решения Конституционного суда на прошлой неделе. Но невозможно обеспечить все необходимое финансирование только за счет сокращений субсидий и повышения налогов», — сказал Фуэст.

Экономист уточнил, что Германии действительно нужен дефицитный бюджет, если местные власти действительно намерены реализовать свои инвестиционные и климатические амбиции.

Конституционный суд Германии 15 ноября решил, что правительство страны не имеет права переводить €60 млрд, несколько лет назад выделенных на борьбу с пандемией, в фонд по борьбе с изменением климата. В правительстве Германии уже заявляли, что начали сворачивать многие программы, деньги на которые должны были пойти из этого фонда. По информации местных СМИ, принятое решение суда приведет к существенной дыре в бюджете KTF, через который планировалось в ближайшие годы вложить более €210 млрд в зеленую энергетику, а также в модернизацию инфраструктуры и промышленности. В числе прочего эти средства должны были пойти на поддержку альтернативных источников энергии и инфраструктуры для электромобилей, модернизацию железных дорог, производство полупроводников и так далее.

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