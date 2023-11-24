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С начала года Китай экспортировал в Россию товаров почти на $100 млрд

За январь-октябрь Китай экспортировал в Россию товаров почти на $100 млрд

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Thomas Peter/Pool/Reuters

За январь-октябрь 2023 года экспорт товаров из Китая в Россию достиг $90 млрд. Это в 1,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза — докризисного 2021 года. Об этом сообщает газета «Экономика сегодня» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Китай остается главным торговым партнером России уже 14 лет. Почти 95% торговли между Москвой и Пекином проходит в рублях и юанях. Первый вице-премьер РФ ожидает, что общий взаимный товарооборот в 2023 году превысит $200 млрд.

Экспорт оборудования из КНР в Россию в этом году достиг почти $34 млрд, на 43% превысив значения 2022 года и в 1,5 раза — 2021 года. Пекин нарастил поставки в Москву промышленного и бытового оборудования, в том числе холодильников и посудомоечных машин.

По данным ОПЕК, Россия в сентябре стала крупнейшим экспортером нефти в Китай и Индию. На Россию пришлось 19% экспорта нефти в Китай и 36% — в Индию. В Китае доля российских поставок опередила Саудовскую Аравию и Малайзию. Общий объем импорта нефти КНР снизился на 11% к августу и составил 11,2 млн баррелей в сутки.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Россией готов к усилиям для углубления отношений.

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