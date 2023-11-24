Дерипаска назвал угрозу для немецкой экономики

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что рост цен на энергоносители может поставить экономику Германии «на паперть». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, негативные факторы, влияющие на экономику Германии, — это скачок цен на энергетику, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг.

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой», — отметил бизнесмен.

До этого издание Spiegel писало, что Минфин Германии заморозил почти все дополнительные расходы. К такому решению в министерстве пришли, ознакомившись с решением конституционного суда страны о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств.

Замораживание лимитов коснется бюджетов почти всех министерств. Дополнительные выплаты будут возможны лишь в исключительных случаях и только после одобрения федеральным министерством финансов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.