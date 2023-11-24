В ВТБ вновь сравнили решения ЦБ по ставке с «битвой при Ватерлоо»

Центробанк РФ пока не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в России, и у него есть много оснований для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам. Он назвал ситуацию «неоконченной битвой при Ватерлоо». Слова банкира передает РБК.

Пьянов уже сравнивал октябрьское заседание Банка России по ставке с этим сражением армии Наполеона. 27 октября регулятор поднял ее на 200 базисных пунктов до 15% годовых — выше ожиданий участников финансового рынка.

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена», — отметил топ-менеджер.

Пьянов назвал пять факторов, свидетельствующих о том, что цели регулятора пока не достигнуты. Это темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, ожидания роста заработных плат в следующем году, запланированное увеличение бюджетных расходов, а также намерения основных розничных поставщиков «двузначно» поднять цены в следующем квартале.

Банкир считает, что на заседании 15 декабря ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, или сохранит ее на текущем уровне в 15%.

«Я бы, если бы сидел в совете директоров [ЦБ], голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», — уточнил топ-менеджер.

ЦБ начал цикл увеличения ключевой ставки 21 июля. С тех пор она была повышена четыре раза, один из которых — внепланово.

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ.