Китай стал основным поставщиком виски в Россию

Китай вошел в первую десятку рейтинга крупнейших поставщиков виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщает «Ъ».

Сообщается, что за первые 10 месяцев 2023 года Китай увеличил поставки алкоголя в РФ в десять раз и довел их до отметки в 464 тыс. литров, 421 тыс. литров из них — виски. При этом в общем объеме импорта виски в РФ доля Китая составляет около 0,5% — за 10 месяцев он составил 30,49 млн литров.

Отмечается, что, наряду с Китаем, поставки виски в РФ увеличила Индия. Поставки виски этих стран в РФ возросли на фоне снижения доли денежных продаж шотландского виски в РФ с 65,1%, до 61,2%, ирландского — с 9,9%, до 9,7% и американского — с 9,8%, до 5,6% вследствие прекращения прямых поставок виски некоторых брендов после начала спецоперации России на Украине.

До этого эксперт рассказал, пропадет ли виски Jameson с российских прилавков.

Ранее в Китае появился виски в стиле игры Dota 2.