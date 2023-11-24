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Китайские аналитики предсказали восстановление мирового рынка смартфонов

Catalys: мировой рынок смартфонов восстановится в 2024 году и вырастет на 4%

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Shutterstock

Аналитическая компания Catalys предсказала восстановление мирового рынка смартфонов в 2024 году и его рост на 4%. Об этом пишет издание GizChina.

Ожидается, что в Северной Америке рынок смартфонов сократится на 2%.

«За исключением Северной Америки, все основные рынки будут расти в 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка вырастут на 6% в годовом исчислении, в то время как Европа, как ожидается, будет лидировать с 7% годовым ростом», — сообщили аналитики.

Ожидается, то основными тенденциями на рынке смартфонов станет внедрение поддержки 5G, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в устройства, повышенное внимание производителей к удобству интерфейса телефонов и конфиденциальности данных, повышение экологичности производства и утилизации смартфонов и рост поставок этих устройств на рынки менее развитых стран.

До этого мировые продажи смартфонов выросли впервые за 27 месяцев.

Ранее принадлежащий Xiaomi бренд Redmi продал миллиард смартфонов.

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