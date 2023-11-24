Власти РФ допустили отмену пошлин на топливо для Абхазии и Южной Осетии

Правительство России рассматривает возможную отмену вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. Об этом сообщает РБК.

В правительстве подчеркивали, что соответствующая мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года и что она необходима для защиты российского рынка от необоснованного увеличения цен.

Отмена вывозных пошлин для Абхазии и Южной Осетии коснется многих товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, правительство предоставит «Роснефти» и ее дочерним компаниям на полгода исключительное право на вывоз из России в указанные республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов).

Соответствующие меры предложил рассмотреть заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в письме, адресованном «Роснефти».

25 сентября кабмин внес корректировки в документ о запрете экспорта нефтепродуктов. В частности, власти отменили ограничения на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.