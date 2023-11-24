Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Регуляторы хотят поднять тарифы на электроэнергию для криптоферм

Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров

close
100%
СБУ

Министерство энергетики готовится значительно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров майнинга криптовалюты, которые являются одной из причин энергодефицита в Сибири. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
В настоящее время в этом регионе уже недостаточно мощностей для обслуживания других потребителей, и к 2029 году требуется строительство электростанций на 1,23 ГВт, стоимостью более 430 млрд рублей. Повышение тарифов, по мнению регуляторов, заставит криптофермы переехать в другие регионы.

Объем промышленного майнинга криптовалюты в России за последние три года вырос почти втрое и приблизился к 2 ГВт (около 12% от мировых майнинговых мощностей). После запрета майнинга в Китае и введения строгих ограничений в Казахстане, криптофермы стали активно развиваться в сибирских регионах в 2021 году.

Российские энергетики не были готовы к такому быстрому появлению нового энергоемкого потребителя. По словам регуляторов, фермы «исчерпали» свободные энергомощности на юго-востоке Сибири, и уже сейчас невозможно подключить промышленные, социальные и коммунальные объекты к энергосистеме.

Министерство энергетики принимает решительные меры: в конце сентября оно объявило о разработке новых правил регулирования для майнинг-центров. Чиновники предлагают значительно повысить тарифы на передачу электроэнергии для криптоферм в регионах с энергодефицитом. Такие изменения станут прецедентом, поскольку до сих пор отрасль строилась на принципах равного отношения ко всем потребителям.

До этого в Сибири собирались увеличить генерацию энергии из-за майнеров.

Ранее стали известны условия для десятикратного роста биткоина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий