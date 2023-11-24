Регуляторы хотят поднять тарифы на электроэнергию для криптоферм

Министерство энергетики готовится значительно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров майнинга криптовалюты, которые являются одной из причин энергодефицита в Сибири. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

В настоящее время в этом регионе уже недостаточно мощностей для обслуживания других потребителей, и к 2029 году требуется строительство электростанций на 1,23 ГВт, стоимостью более 430 млрд рублей. Повышение тарифов, по мнению регуляторов, заставит криптофермы переехать в другие регионы.

Объем промышленного майнинга криптовалюты в России за последние три года вырос почти втрое и приблизился к 2 ГВт (около 12% от мировых майнинговых мощностей). После запрета майнинга в Китае и введения строгих ограничений в Казахстане, криптофермы стали активно развиваться в сибирских регионах в 2021 году.

Российские энергетики не были готовы к такому быстрому появлению нового энергоемкого потребителя. По словам регуляторов, фермы «исчерпали» свободные энергомощности на юго-востоке Сибири, и уже сейчас невозможно подключить промышленные, социальные и коммунальные объекты к энергосистеме.

Министерство энергетики принимает решительные меры: в конце сентября оно объявило о разработке новых правил регулирования для майнинг-центров. Чиновники предлагают значительно повысить тарифы на передачу электроэнергии для криптоферм в регионах с энергодефицитом. Такие изменения станут прецедентом, поскольку до сих пор отрасль строилась на принципах равного отношения ко всем потребителям.

До этого в Сибири собирались увеличить генерацию энергии из-за майнеров.

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