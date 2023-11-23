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В ОАЭ усилили контроль за условиями открытия счетов для российских компаний

Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для компаний из РФ

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Ahmed Jadallah/Reuters

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили возможности открытия банковских счетов для российских компаний из-за повышенного внимания надзорных органов и давления стран Запада. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса локальных предпринимателей.

«ОАЭ ужесточают контроль над российскими фирмами на фоне давления со стороны США», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, США усилили надзор за арабскими банками с целью борьбы с обходом антироссийских санкций.

В статье уточняется, что эмиратские Эмиратов также ужесточили контроль за денежными переводами средств в Россию, в результате чего увеличилась продолжительность подобных операций. А некоторые банки теперь просят больше подтверждающих документов, а порой даже блокируют средства или требуют обоснований денежного перевода.

Ранее стало известно, что россияне перестали быть ключевыми покупателями недвижимости в Дубае.

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