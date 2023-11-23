Стало известно о проблемах российских инвесторов из-за санкций против СПБ Биржи

Ряд инвесторов столкнулись с проблемами при разблокировке активов по лицензии Евросоюза из-за участия в цепочке СПБ Биржи, которая 2 ноября попала под блокирующие санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Один инвестор, который до этого получил лицензию на разблокировку зарубежных активов, сейчас не может воспользоваться ею для перевода ценных бумаг из-за участия СПБ Биржи в цепочке, рассказал источник. По словам собеседника, после того как США ввели рестрикции против торговой площадки, гарант (иностранная компания-оператор, которая участвует в разблокировке активов) отказался от исполнения лицензий. По словам другого источника, он был вынужден отказаться от перевода активов доверителя по ранее полученной лицензии, так как в цепочке бызадействована одна из структур, которую иностранные контрагенты могли бы связать с СПБ Биржей. В этой ситуации было решено искать новых контрагентов во избежание повторной блокировки активов.

Случаи с проблемами при разблокировке активов по разрешению ЕС из-за санкций в отношении СПБ Биржи пока единичны, пишет издание. Но опрошенные им юристы не исключили, что количество пострадавших может вырасти: источники издания сказали о рисках для уже выданных разрешений на разблокировку активов, хотя европейские контрагенты не обязаны соблюдать санкции США и в целом могут взаимодействовать с биржей.

В рамках введенных рестрикций американским компаниям запрещены любые операции с СПБ Биржей.

Как это отразится на владельцах зарубежных акций — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СПБ Биржа утвердила несколько сценариев действий, которые направлены на обеспечение инвесторам доступа к активам.