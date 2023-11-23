Путин разрешил сделки с акциями бывшей компании Гуцериева

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по покупке 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрской компании Claverley Holding Limited. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ООО «Омега», согласно документу, может совершить сделку по приобретению 103 137 обыкновенных акций «Русского угля», которые принадлежат кипрской Kilton Overseas Limited.

В соответствии с распоряжением, «Единой угольной компании РУ» и «Омеге» можно передать в залог банку ВТБ акции, приобретенные на основании этого документа.

Тем же распоряжением Путин разрешил «Русскому углю» передать в залог ВТБ 100% обыкновенных акций «Амурского угля» и «Красноярсккрайуголь». Также легализирована передача в залог ВТБ 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и 100% долей в уставном капитале ООО «Омега».

В мае этого года сообщалось о выходе сына и брата Михаила Гуцериева (34-е место в рейтинге миллиардеров Forbes-2023 с состоянием $3,5 млрд) из капитала «Русского угля». В отчетности компании отмечалось, что до 11 августа прошлого года бенефициарным владельцем компании был Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева, 189 место в рейтинге миллиардеров Forbes-2019 с состоянием $1,5 млрд). С 12 августа бенефициаром стал бизнесмен Искендер Халилов. Бенефициаром называют конечного получателя выгоды от каких-либо активов.

Согласно приложенному к отчетности списку аффилированных лиц «Русского угля» на 31 декабря прошлого года, Claverley Holding Limited принадлежит более 99% уставного капитала компании, а Kilton Overseas Limited — 0,01%.

«Русский уголь» занимается добычей энергетического угля открытым способом на угольных разрезах, которые расположены в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Суммарные запасы угля компании достигают 1,46 млрд тонн. Продукция компании поставляется потребителям в 60 регионов России и на экспорт.

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