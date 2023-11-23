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Эксперт объяснил протесты молдавских производителей зерна

Аналитик Ионицэ: молдавские фермеры бастуют на фоне колоссальных убытков

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Depositphotos

Цены на сельхозпродукцию в Молдавии в этом году упали вдвое по сравнению с прошлым годом — от 28% на кукурузу до 53,7% на подсолнечник. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные молдавского экономического эксперта Вячеслава Ионицэ.

«Аграрии несут колоссальные потери, несравнимые ни с каким другим периодом. Это и есть причина их протестов», — констатировал он.

По словам Ионицэ, с 2019 года в разы выросли цены на удобрения, топливо и рабочую силу. При этом пшеница сейчас стоит столько же, сколько и четыре года назад — около 14 центов за килограмм или 2,55 лея/кг.

«Представьте драму фермеров, чьи расходы увеличились, а цены на продукцию упали вдвое», — резюмировал эксперт.

До этого сообщалось, что фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз. Также опасение вызывает вероятная необходимость восстанавливать сельское хозяйство Украины после завершения конфликта, что потребует больших финансовых вложений и только увеличит производство продуктов на Украине.

Ранее фермеры в Молдавии перекрыли один из въездов в Кишинев.

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