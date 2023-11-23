ЦБ Турции поднял ставку до 40% годовых

Центральный банк Турции в четверг неожиданно сильно повысил ключевую процентную ставку — на 500 базисных пунктов, до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Как отмечается, большинство аналитиков, опрошенные изданием Reuters, прогнозировали повышение ставки лишь до 37%. Столь резкий ход ЦБ объяснили высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль.

«Текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики значительно приблизился к необходимому для дезинфляции. Темпы ужесточения будут замедляться, а цикл ужесточения завершится в короткие сроки», — говорится в сообщении регулятора.

Это уже шестое подряд увеличение ставки с июня 2023 года в рамках борьбы ЦБ с инфляцией. Тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В итоге за полгода процентная ставка выросла более чем в 4,5 раза.

По данным статистического ведомства, инфляция в республике в октябре составила 61,3% в годовом выражении. ЦБ Турции в начале ноября повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 65% с 58%.

До этого финансовый эксперт предрек повышение ключевой ставки в РФ и ослабление рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ.