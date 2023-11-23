Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ Турции поднял ставку до 40% годовых

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 40% — максимума за 20 лет

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Центральный банк Турции в четверг неожиданно сильно повысил ключевую процентную ставку — на 500 базисных пунктов, до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Как отмечается, большинство аналитиков, опрошенные изданием Reuters, прогнозировали повышение ставки лишь до 37%. Столь резкий ход ЦБ объяснили высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль.

«Текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики значительно приблизился к необходимому для дезинфляции. Темпы ужесточения будут замедляться, а цикл ужесточения завершится в короткие сроки», — говорится в сообщении регулятора.

Это уже шестое подряд увеличение ставки с июня 2023 года в рамках борьбы ЦБ с инфляцией. Тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В итоге за полгода процентная ставка выросла более чем в 4,5 раза.

По данным статистического ведомства, инфляция в республике в октябре составила 61,3% в годовом выражении. ЦБ Турции в начале ноября повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 65% с 58%.

До этого финансовый эксперт предрек повышение ключевой ставки в РФ и ослабление рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий