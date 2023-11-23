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Изменение сроков встречи ОПЕК+ усилит волатильность на рынке

Bloomberg: перенос встречи ОПЕК+ негативно скажется на стоимости нефти

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РИА Новости

Изменение даты встречи ОПЕК+ с 27 на 30 ноября может сказаться на миллионах баррелей нефти, заключенных в опционные контракты. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в январских контрактах на поставки нефти марки Brent значится около 646 млн баррелей, хотя только часть из них будет существенно потенциально реагировать на решения картеля,

Также под вопросом оказались почти 11 тыс. дизельных и несколько сотен бензиновых опционов на рынке США. Опционы являются популярным инструментом хеджирования рисков для трейдеров, поскольку позволяют в более дешевом виде застраховаться от волатильности, уточняет издание.

Сдвиг даты может привести к дополнительной нестабильности котировок при корректировке позиций с одного месяца на другой. Четыре из пяти наиболее активно торгуемых контрактов приходятся на февраль в настоящий момент. Издание отметило, что такое решение ОПЕК+ может быть связано с желанием избежать влияния спекулянтов.

Накануне цены на нефть упали после новостей о переносе встречи ОПЕК+.

Ранее в России отменили запрет на экспорт летнего дизеля.

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