Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

Правительство Украины расширило список «международных спонсоров войны», добавив в него крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) страны.

В заявлении указано, что данное решение было принято из-за отказа компании уходить с российского рынка. По данным ведомства, в 2022 году немецкая организация уплатила $117 млн налогов в бюджет РФ.

«НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны», — говорится в публикации.

Киев начал составлять список «международных спонсоров войны» в связи с проведением российской специальной военной операции (СВО). При этом представители НАПК неоднократно указывали, что таким образом рассчитывают вынудить иностранные компании отказаться о ведения бизнеса в РФ.

В начале ноября украинское руководство признало швейцарскую компанию Nestle одним из «международных спонсоров войны». Как отметили в самой компании, отказ руководства покидать российский рынок связан с беспокойством за сотрудников местных филиалов и поставками товаров первой необходимости.

Ранее власти Украины внесли в список «международных спонсоров войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая.