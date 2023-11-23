Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России запретили вывозить за рубеж твердую пшеницу

В правительстве поддержали запрет Минпромторга на экспорт твердой пшеницы

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила предложение Минсельхоза о запрете на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, данная мера призвана обеспечить продовольственную безопасность в стране и не допустить резкого роста цен на муку и хлеб.

Помимо этого, подкомиссия поддержала введение с 15 февраля по 30 июня 2024 года тарифной квоты в объеме 24 млн тонн на экспорт основных зерновых культур, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Ограничение коснется только поставок за пределы ЕАЭС.

Кроме того, правительство одобрило освобождение от ввозных пошлин импорт в Россию до 160 тыс. тонн мяса кур для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Ранее в марте сообщалось, что Минсельхоз рекомендовал производителям временно отказаться от экспорта подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы на фоне резкого падения мировых цен. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».

В конце октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в текущем сельхозсезоне готова экспортировать до 65 млн тонн зерна.

Ранее Путин поручил кабмину увеличить производство недорогого мяса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий