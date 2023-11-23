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Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Путин поручил регионам выделить участникам СВО по 100 тыс. рублей на газификацию

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов предоставить участникам спецоперации на Украине и инвалидам субсидии на газификацию. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Размер субсидии должен составить 100 тысяч рублей на одно домовладение, отмечено в документе. Доклад о выполнении должны предоставить самому Путину до 15 января 2024 года.

До этого стало известно, что месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России составит от 210 тыс. рублей и выше.

Также в Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в Победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды спецоперации.

В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Государственной думы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

Ранее Путин отметил производство оборонного комплекса для нужд СВО.

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